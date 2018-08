Un latéral gauche belge à Xamax

Jérémy Huyghebaert portera le numéro 82. Pour l’anecdote, il aurait préféré le 28, qui est tout simplement le nom du magasin de vêtements tenu par son épouse. Mais voilà, ce numéro est déjà pris par Liridon Mulaj. Neuchâtel Xamax devrait encore rapidement communiquer la conclusion d’un contrat avec un second joueur : un arrière central letton d’un mètre 91. On le sait : le club rouge et noir doit pallier les absences de longue durée de trois défenseurs, Igor Djuric, Maikel Santana et William Le Pogam, qui sont actuellement tous blessés. /mne