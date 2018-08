Le FC Dombresson toujours sans vestiaires

Les footballeurs du FC Dombresson sont toujours privés de vestiaires et de cantine. Les installations du club vaudruzien avaient été détruites à la suite d’un incendie survenu le 19 avril dernier. Quatre mois plus tard, la construction d’un nouveau bâtiment n’a pas encore pu débuter. Les assurances ne financent pas de tels travaux avant la clôture de l'enquête policière et celle-ci est toujours en cours : les causes du sinistre demeurent encore inconnues (ou non dévoilées).

Le FC Dombresson joue donc toujours ses rencontres officielles, "à domicile", sur le terrain du FC Valangin. En revanche, tous les entraînements restent maintenus sur ses deux terrains de Sous-le-Mont : quatre containers servent d’entrepôts de matériel et de locaux pour se rechanger. Il n’y a en revanche ni douche ni électricité.

En dépit des circonstances, le FC Dombresson a donc réussi à maintenir la totalité de ses activités et n’a pas perdu de son dynamisme. Sous l’entité « Team VDR », il a créé cet été avec le FC Val-de-Ruz un seul groupement pour les juniors, qui comprend quelque 400 enfants de cinq à dix-huit ans.

Cette entité se différencie des précédentes par son ambition: la création d’un centre de formation de label « A » avec un comité central et un comité technique propre. /mne