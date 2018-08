Le FCC retrouve le championnat avec certaines inconnues

L’heure de la reprise a sonné pour le FC La Chaux-de-Fonds. Le club de football qui évolue en Promotion league, la troisième division nationale, retrouve le championnat ce samedi en accueillant le Stade nyonnais à 16h au stade de La Charrière. Un coup d’envoi qui intervient après une pause estivale plutôt animée en coulisses : mise en place de la nouvelle direction, nouvel entraîneur ou encore soucis administratifs ont rythmé la vie du club.





L’adversaire du jour est un peu l’unique certitude pour l’entraîneur Joël Corminboeuf. Au micro de RTN, ce dernier a confirmé qu’une quinzaine de joueurs devraient pouvoir tenir leur place. D’autres renforts étrangers sont en revanche toujours en attente de validations administratives.

Pour la saison à venir, Joël Corminboeuf ne veut pas trop se mouiller concernant les objectifs. Lorsqu’on évoque le maintien, l’ancien gardien de but préfère plutôt parler d’objectifs internes qu’il fixera à sa jeune équipe. Selon le Neuchâtelois, il manque un peu de temps à son contingent pour être véritablement prêt pour le coup d'envoi de la saison. L’entraîneur rappelle également que le FCC possède l’un des plus petits budgets de la ligue. "Ça reste un terrain de foot. Il faut venir avec le plaisir. On ne lâchera rien, on fera le maximum avec les moyens qu’on a. Mais l’argent ne veut pas tout dire" conclut-il. /lre