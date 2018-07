Wicky limogé du FC Bâle, Frei assure l’intérim

Après à peine plus d’une saison à la tête du FC Bâle, Raphaël Wicky a été limogé ce jeudi. Moins de 48h après le revers 2-1 face au PAOK Salonique en match aller du 2e tour préliminaire de la Ligue des Champions de football, l’entraîneur rhénan paye une préparation et un début de saison inquiétants. Le FC Bâle reste en effet sur cinq défaites consécutives, trois en matches de préparation, l’une en Super League face à St-Gall (1-2) et la dernière en Grèce.





La légende Alexander Frei sur le banc

C’est l’ancien attaquant international suisse Alexander Frei qui assurera l’intérim. Le FC Bâle se déplace ce week-end à Neuchâtel Xamax en Super League avant le match retour crucial face aux Grecs de Salonique mercredi prochain. /jpi





