Igor Djuric gravement blessé

Neuchâtel Xamax FCS va devoir composer sans son défenseur central Igor Djuric. Le numéro 55 s’est gravement blessé au genou gauche mercredi à l’entraînement et devrait être absent des terrains plusieurs mois. Il souffre d’une grave entorse et sera prochainement opéré. Contacté, le président du club de football « rouge et noir », Christian Binggeli, ne cache pas son désarroi devant la situation et n’exclut pas de retourner chercher un défenseur sur le marché des transferts. Le club va s’accorder quelques jours de réflexion avant de prendre une décision. /dpi-comm