La défense xamaxienne contre Schaffhouse s’annonce inédite

Neuchâtel Xamax FCS a mal à sa défense. Le latéral du club de football « rouge et noir », Janick Kamber, s’est blessé à la cuisse jeudi soir lors de l’entraînement. Selon le médecin, il souffre d'une déchirure à l'ischio-jambier droit et devrait être éloigné des terrains pendant au moins deux semaines, précise un communiqué du club publié vendredi soir. Il rejoint donc le défenseur central Mustafa Sejmenovic à l’infirmerie, toujours en délicatesse avec son épaule. À cela s’ajoute, l’absence de l’autre titulaire habituel dans la charnière centrale xamaxienne, Igor Djuric, suspendu pour avoir écopé de son 4e carton jaune de la saison lundi à Winterthour.

C’est donc une défense inédite qui évoluera dimanche à La Maladière pour la venue de Schaffhouse pour le compte de la 24e journée de Challenge League. Michel Decastel devrait aligner les défenseurs suivants : Steve Lawson et Linus Obexer sur les côtés, Mike Gomes et Arbenit Xhemajli - pour sa grande première en tant que titulaire - dans l’axe de la défense. L’entraîneur des « rouge et noir » n’exclut toutefois pas comme option de faire évoluer Frédéric Nimani dans l’arrière-garde neuchâteloise, lui qui a été testé au poste de défenseur central mercredi lors d’un match d’entraînement contre Yverdon. Mais Arbenit Xhemajli tient quand même la corde, précise Michel Decastel. /jpp