Le FC La Chaux-de-Fonds déroule

Lors de son avant-dernier match de l’année en Promotion League de football, le FC La Chaux-de-Fonds a largement dominé la lanterne rouge United Zurich 5-1 samedi après-midi au stade de La Charrière.

Les réussites chaux-de-fonnières sont signées Juan Manuel Parapar par deux fois (11e et 30e minutes) et Mylord Kasaï qui y est allé de son triplé (35e, 80e et 83e minutes).

Au classement, les hommes de Christophe Caschili s’affichent au 10e rang avec 21 points en 16 matches. /lyg