Le président du FCC démissionne

Christian Grisel rend son tablier. Le Neuchâtelois quitte son poste de président du FC La Chaux-de-Fonds, annonce ce vendredi soir Arcinfo. Il se dit usé et estime « ne plus avoir la force de continuer à mener à bien mon travail au sein de mon entreprise et la gestion du club (…) je veux me reconcentrer sur ma vie professionnelle et personnelle », peut-on lire sur le site internet de nos confrères.

Christian Grisel avait repris la présidence du FCC en août 2016 alors que le club de football chaux-de-fonnier venait d’être promu en Promotion League. /jpp