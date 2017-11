Destin opposé pour le FC Colombier et le FC Boudry

Le FC Boudry et le FC Colombier sont deux clubs très proches géographiquement. les Boudrysans souffrent peut-être de la concurrence de leur voisin du Littoral, plus argenté et plus expérimenté.

L’entraîneur du FC Boudry, Sébastien Grossin ne le perçoit pas ainsi. Il parle d’une collaboration active entre les deux clubs, qui profite à tous : leurs meilleurs juniors sont réunis sous la même entité, le Team Littoral. Sébastien Grossin.