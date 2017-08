Match Suisse - Brésil à La Maladière

Un match de l’amitié Suisse-Brésil à Neuchâtel. D’anciens footballeurs brésiliens ont formé une équipe, les Manezinhos da IIha, qui depuis des années parcoure le monde entier au nom de l’amitié. Cette formation un peu particulière passe cette année par Neuchâtel; un beau cadeau pour fêter les 10 ans du stade de La Maladière.

Cette rencontre opposera donc d’anciens champions du ballon rond suisses et brésiliens. L’équipe helvétique sera coachée par Michel Pont et comprendra Stéphane Chapuisat, Pascal Zuberbülher, Frédéric Chassot et bien d’autres. La sélection brésilienne est emmenée par Careca, ancien champion de la Seleçao dans les années 1980.

Le conseiller communal Thomas Facchinetti, directeur de la culture et de l’intégration, des sports et du tourisme en Ville de Neuchâtel, se réjouit de cette manifestation : « Nous attendons avec impatience cet événement unique…, qui, je l’espère attirera de nombreux passionnés de football. En premier lieu, les jeunes qui pourront voir de près des légendes du ballon rond de ces 20 dernières années ».

Le coup d’envoi est prévu le mercredi 6 septembre à 19 h 45 à La Maladière. L'entrée est libre. /mne