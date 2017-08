Vladimir Petkovic continuera d’entraîner l’équipe de Suisse

L’Association suisse de football (ASF) est satisfaite du travail de Vladimir Petkovic. L’entraîneur de l’équipe nationale voit son contrat prolongé de deux années supplémentaires, annonce lundi l’ASF dans un communiqué.

Vladimir Petkovic entraîne les joueurs suisses depuis l’été 2014. Avec lui, l’équipe s’est qualifiée pour l’Euro 2016 en France et est actuellement 1re du groupe B dans les qualifications pour la Coupe du Monde 2018 en Russie.

L’ASF prolonge également le contrat de l’assistant de Vladimir Petkovic, Antonio Manicone. Le président central de l’association, Peter Gilliéron, soutient qu’il s’agit d’ « un signe de reconnaissance pour Petkovic et son travail avec l’équipe et le staff, mais aussi un signe pour l’avenir. Après la phase de qualifications pour la Coupe du Monde FIFA, nous ne voulions pas perdre de temps et de l’énergie avec les questions liées au coach et toute sorte de spéculations. Au contraire, continuer le développement positif de ces dernières années et nous concentrer sur les aspects sportifs ». /comm-mvr