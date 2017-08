Manchester United sur la route du FC Bâle

Le FC Bâle a hérité d’un groupe plutôt abordable lors du tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des Champions de football ce jeudi soir à Monaco. Les Rhénans devront affronter la bande à Zlatan Ibrahimovic et Paul Pogba de Manchester United, le Benfica Lisbonne et le CSKA Moscou. De quoi rappeler de bons souvenirs aux supporters bâlois puisque le FCB avait éliminé les Mancuniens en 2011-2012 au terme d'une phase de groupe qu'il avait terminé à la deuxième place derrière... Benfica ! Les premiers matchs auront lieu les 12 et 13 septembre prochains. /jpi