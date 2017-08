Béroche-Gorgier s'incline en prolongations

Béroche-Gorgier est passé près de l'exploit, mais finalement les Neuchâtelois se sont inclinés 4-1 après prolongations face à Kosova Zurich en 32e de finale de la Coupe de Suisse. Au terme d'un match qui a mis du temps à s'emballer, les Bérochois n'ont pas démérité face à son adversaire qui évolue en 1re Ligue.

Le score est resté vierge durant la première mi-temps avec très peu d'occasions de part et d’autre et surtout beaucoup d'imprécisions. Mais l'ouverture du score signée Kosova à la 60e minute a eu le mérite de réveiller les locaux qui sur une tête consécutive à un coup franc ont égalisé quelques minutes plus tard.

Le match a alors gagné en intensité en même temps que l'arbitre a perdu les clés de la partie. En ne sifflant qu'en faveur de Kosova, la dame en noir a galvanisé les Neuchâtelois qui se sont rués vers l'attaque. On est d'ailleurs passé tout près du 2-1 dans les dernières minutes avec Béroche à l'attaque.

Trop justes physiquement

Finalement, les prolongations ont été fatales au club de deuxième ligue qui n'a pas encore repris le championnat. Les Zurichois, plus frais physiquement, ont planté les deux premières banderilles pendant la première prolongation avant de finir le travail avec un dernier but en toute fin de match. Les Neuchâtelois n'ont jamais semblé pouvoir revenir. Score final : 4-1

Dommage pour Béroche-Gorgier, car il y avait un bon coup à jouer. Il ne reste donc plus qu'un club neuchâtelois en Coupe de Suisse soit Neuchâtel Xamax FCS. /jha