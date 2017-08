Le FCC rate le coche

Première défaite de la saison pour le FC La Chaux-de-Fonds. Après leur brillant succès 3-0 samedi contre Breitenrain, les footballeurs du FCC n’ont pas réussi la passe de deux. Ils ont perdu 2-1 sur la pelouse de United Zurich mercredi soir lors de la 2e journée de Promotion League.

Les hommes de Christophe Caschili pensaient peut-être avoir fait le plus dur en ouvrant le score par l’entremise d’Adjei Luther King à la 55e minute de jeu. Malheureusement, les « jaune et bleu » n’ont pas tenu longtemps et ont encaissé deux buts en cinq minutes, à la 57e et à la 62e.

Au classement, le FCC s’affiche à la 6e place avec trois points. Prochain match pour le club chaux-de-fonnier, samedi sur le terrain de Bâle II à 15h. /jpp

Classement: 1. Kriens 2/6 (5-0). 2. Stade Nyonnais 2/6 (4-0). 3. Cham 2/4 (3-1). 4. Brühl St-Gall 2/4 (3-2). 5. Stade Lausanne-Ouchy 2/3 (5-3). 6. La Chaux-de-Fonds 2/3 (4-2). 7. Köniz 2/3 (5-4). 8. Bâle II 2/3 (4-3). 9. YF Juventus Zurich 2/3 (1-2). 10. Yverdon 2/3 (3-5). 11. Breitenrain Berne 2/3 (1-3). 12. United Zurich 2/3 (2-6). 13. Bavois 2/1 (1-2). 14. Zurich II 2/1 (3-5). 15. Sion II 2/0 (2-5). 16. Old Boys Bâle 2/0 (0-3).