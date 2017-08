Ambitions croisées pour le FC Boudry et le FC Colombier

Le FC Colombier et le FC Boudry évolueront en deuxième ligue inter suisse de football cette saison. Les entraîneurs des deux équipes nous ont éclairés sur les forces en présence et les ambitions de leur club respectif. Si le FC Bulle est déclaré grand favori du groupe après avoir manqué de peu la promotion face au FC Portalban-Gletterens l’année passée, les deux équipes neuchâteloises espèrent pouvoir tirer leur épingle du jeu.

Colombier en trouble-fête

Mario Suriano, ancien coach du FC Bôle en deuxième ligue, est désormais le nouvel entraîneur du FC Colombier. Il explique qu’il tentera de faire mieux que la 7e place réussie par son prédécesseur Pascal Oppliger l’année dernière. Afin d’y arriver, l’équipe accueille huit nouveaux joueurs et compte deux départs. L’entraîneur insiste sur la nécessité de bien commencer la saison : « Les objectifs posés sont de s’enlever au plus vite de la zone dangereuse pour vivre ensuite un championnat de manière confort ». Il déclare avoir une équipe jeune et ambitieuse et espère gêner ses adversaires du haut de tableau.

Boudry reste humble

Quant au FC Boudry, l’entraîneur reste le même depuis maintenant huit ans. Il s’agit de Sébastien Grossin. Son équipe, néo-promue cette saison, essaiera d’éviter dans un premier temps la relégation, avant de pouvoir ambitionner d’autres objectifs. Cette équipe boudrisienne ne changera pas beaucoup de celle qui est montée l’année passée. En effet, seulement deux juniors du club viendront renforcer le contingent alors qu’aucun départ n’est à déplorer. Après leur lourde défaite face aux joueurs de Bulle en Coupe de Suisse (10-0), Sébastien Grossin nous parle des points sur lesquels son équipe devra se concentrer cette saison : « Techniquement parlant, on a nos chances. Où on va devoir progresser, c’est dans les détails : c’est dans l’attitude, dans l’état d’esprit, dans la concentration, et probablement aussi tactiquement, d’être capables de s’adapter à la situation ».

Le FC Colombier reçoit ce samedi le FC Farvagny/Ogoz I alors que le FC Boudry se déplacera mercredi à Bulle, pour affronter le grandissime favori du groupe. /yfl-dsa