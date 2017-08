Ça passe pour YB, ça casse pour Sion !

Le leader de la Super League de football, Young Boys, a renversé le Dynamo Kiev pour se hisser en barrage de la Ligue des Champions, mercredi soir. Battus 3-1 à l'aller en Ukraine, les Bernois se sont imposés 2-0 au Stade de Suisse pour signer un véritable exploit. Il a été rendu possible grâce à un penalty de Hoarau pour l'ouverture du score à la 13e minute et grâce à une tête du transfuge lausannois Jordan Lotomba à la 89e après un corner botté par Sulejmani. Jordan Lotomba venait d'entrer sur le terrain quatre minutes plus tôt et n'aurait pas marqué sans une faute de main du gardien Koval, auteur d'une partie remarquable jusqu'à cet instant crucial.

Sion pitoyable

Le FC Sion a été beaucoup moins brillant. Une semaine après sa déroute en Lituanie (3-0), les Valaisans ont fait match nul 1-1 à Genève contre les Lituaniens du FK Suduva, prenant la porte de manière pitoyable.

Incapable de dessiner ne serait-ce qu'une ébauche de jeu, le FC Sion a mis en avant des carences techniques effarantes. Deux occasions coup sur coup pour Karlen et Adryan ont rappelé aux Sédunois leur devoir. Et c'est Moussa Konaté qui, d'un tir contré par Kerla à la 55e, a ouvert le score. Les Valaisans ont bien senti qu'il fallait profiter de cette étincelle et ont poussé. Mais les modestes joueurs du FK Suduva ont tenu bon. Parfois avec l'aide de leur portier Ivan Kardum, vainqueur de son duel face à Karlen juste avant le but et auteur d'un splendide réflexe sur une tête de Cunha à la 70e. Dix minutes plus tard, les Lituaniens ont profité des largesses du 3-3-4 adverse de la fin de match pour égaliser en contre par Robertas Vezevicius.

Sion sort donc la tête basse et lourde d'une double confrontation dont il était pourtant le grand favori. /ats