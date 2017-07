Djibril Cissé est officiellement un joueur d’Yverdon

Le club de football d’Yverdon-Sport a confirmé officiellement mardi après-midi l'engagement de l'ancien international français Djibril Cissé. L'attaquant qui aura 36 ans en août s'est engagé pour une saison avec le club néo-promu en Promotion League. Les supporters du FC La Chaux-de-Fonds auront donc certainement l’occasion de voir la star française fouler le synthétique de La Charrière.

Sous l'impulsion de Djibril Cissé, le club du Nord vaudois, espère rapidement accéder à la Challenge League.

"Mon but est de prendre du plaisir et d'aider Yverdon, qui a un projet très intéressant. Je veux marquer le plus de buts possible et aller le plus haut possible!", a déclaré, tout sourire, devant une trentaine de journalistes, l'ancienne star d'Auxerre, Liverpool, Marseille et du Panathinaikos.

Le puissant buteur (249 réussites en carrière au plus haut niveau) reprend du service pour l'occasion, deux ans après son dernier grand match officiel, avec Bastia. Il avait annoncé sa retraite sportive début 2016 après avoir subi une opération à une hanche mais il brûlait de rejouer et s'estime parfaitement apte.

"J'apprécie la confiance que m'ont témoignée les dirigeants d'Yverdon. J'ai eu d'autres offres, notamment de Turquie, plus lucratives, mais à Yverdon, on m'a dit: 'tu connais ton corps, si tu te sens capable de jouer, on y va'", a dit Cissé, qui aura 36 ans en août prochain.

"Le salaire, on n'en a pas vraiment discuté. On a fait chacun un effort", a ajouté le musculeux buteur. Son ambition: "Participer à deux ascensions successives" avec Yverdon. Il n'a pas pris part à la précédente, en Promotion League la saison passée. Le but est donc de monter directement un échelon plus haut (au moins).

Enveloppe à part

"Nous avons un projet sur trois à quatre ans", a relevé le président Mario Di Pietrantonio. Le budget d'Yverdon-Sport est de l'ordre de 800'000 à 1 million de francs, comparable à celui de l'an dernier. Mais le salaire de Cissé n'est pas compris dans cette somme. C'est une enveloppe à part, financée par des partenaires. Le club, qui a fait trois passages en première division (1993-1994, 1999-2011, 2005-2006), retrouve des ambitions grâce notamment à la construction d'un nouveau stade, qui doit être prêt dans deux ans.

La prestigieuse recrue disputera son premier match le 15 juillet, en amical à Fribourg. Cissé entamera l'entraînement sous ses nouvelles couleurs lundi prochain. D'ici là, il retournera en Corse pour "régler des affaires". Bastia a en effet été son dernier club professionnel. Djibril Cissé a dit qu'il ne savait pas encore où il séjournerait pendant son bail yverdonnois, mais il apprécie la proximité avec la France et se dit souple et mobile, lui dont l'épouse est Corse. "Guillaume Hoarau (l'attaquant des Young Boys, ndlr), m'a dit du bien de la Suisse. C'est un pote", glisse-t-il.

Yverdon est entraîné par Anthony Braizat, l'ex-coach de Servette. "Nos adversaires vont peut-être tous se regrouper autour de Djibril, mais cela créera des espaces pour les autres", salive le technicien français." Le club a également recruté le Français François Marque (ex-FC Bâle) et trois ou quatre autres renforts de poids à ce niveau.

Reste à savoir, concernant Cissé, comment son corps réagira à cette reprise après ses nombreuses blessures (hanche, double fracture tibia-péroné il y a une dizaine d'années...). "J'ai envie de rejouer au ballon et je n'ai jamais cessé de m'entraîner", clame le vaillant trentenaire à la force de percussion redoutable.

"Un lion ne meurt jamais", avait écrit Cissé dans un livre paru il y a deux ans. Il veut en administrer la preuve. /ats-jpp