Au boulot le FCC !

C’est le retour aux affaires pour les joueurs du FC La Chaux-de-Fonds. Les footballeurs du FCC entament mercredi après-midi leur préparation en vue de leur deuxième saison en Promotion League. L’équipe de Christophe Caschili avait terminé neuvième au terme de l’exercice écoulé.

A l’intersaison, le FCC a engagé quatre nouveaux joueurs : Mehdi Challandes (ex FC Yverdon et Neuchâtel Xamax FCS), Bertrand Ndzomo en provenance du FC Le Mont, Mylord Kasai qui évoluait à Köniz et le Jurassien du FC Bassecourt Valentin Hayoz. L’entraîneur Christophe Caschili espère encore recruter un attaquant.

Les principaux départs concernent Julian Tournoux et Pedro de Melo.

Le FC La Chaux-de-Fonds va disputer cinq matches amicaux en phase de préparation : samedi 8 juillet à Yverdon (coup d’envoi à 17h). Samedi 15 juillet à Bienne (14 heures). Mardi 18 juillet à Besançon (19h30). Vendredi 21 juillet à domicile contre les SR Delémont (20 heures) et enfin mercredi 26 juillet à Pontarlier (19h30).

Le FC La Chaux-de-Fonds entame le championnat de Promotion League mercredi 2 août à l’extérieur, contre le FC United Zurich, avant de recevoir Breitenrain le dimanche suivant. /mne