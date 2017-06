Neuchâtel Xamax FCS boucle sa saison par une défaite

Neuchâtel Xamax FCS termine le championnat de Challenge League 2016-2017 par une défaite. Les "rouge et noir" se sont inclinés 2 à 0 sur la pelouse du FC Aarau dans une partie sans réel enjeu. Au coup d'envoi, l'entraîneur Michel Decastel avait fait le choix d'aligner plusieurs joueurs qui n'étaient pas titulaires en cours de saison.

Malmenés en première période et incapables de se procurer la moindre occasion, les Xamaxiens sont rentrés au vestiaire avec un déficit d'un but. En seconde période, les entrées de Doudin et de Nuzzolo ont permis une embellie dans le jeu et les situations chaudes se sont succédées devant le but argovien entre l'heure de jeu et la 75e minute. Mais c'est finalement Aarau qui a réussi à marquer une deuxième fois, en contre, assurant du même coup sa victoire.

Cette défaite ne remet pas en cause le bilan xamaxien au terme de cette saison. Les "rouge et noir" terminent à une brillante deuxième place, derrière l'intouchable FC Zurich. /nba