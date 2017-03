Le Locle, Ticino et Colombier rechaussent les crampons

Le championnat de 2e Ligue interrégionale de football reprend ses droits ce week-end avec trois clubs neuchâtelois. Le Locle et Colombier ont passé l’hiver au-dessus de la barre. Les joueurs de la Mère Commune sont septièmes du classement et les Colombinois dixièmes. Quant au FC Ticino, néo-promu dans la catégorie, il peine toujours à décoller dans ce championnat. Les hommes de Salvatore Natoli sont lanterne rouge du classement et comptent six points de retard sur la barre.