Un adepte du beau football de retour à Neuchâtel

Un personnage bien connu dans le monde du football était à Neuchâtel mercredi soir. Ancien international français, joueur puis joueur-entraîneur de Neuchâtel Xamax entre 1979 et 1981, Jean-Marc Guillou est venu parler de sa méthode de formation de jeunes footballeurs. Cette conférence était mise sur pied par le Centre international d’étude du sport en collaboration avec Neuchâtel Xamax FCS. Et l’Aula des Jeunes-Rives avait quasiment fait le plein pour venir écouter ce formateur reconnu. Depuis plus de 20 ans, Jean-Marc Guillou a créé de nombreuses académies de formation qui portent son nom : en Afrique principalement mais aussi en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Des académies qui ont vu éclore des joueurs de classe mondiale à l’exemple des frères Kolo et Yaya Touré. Jean-Paul Picci s’est entretenu avec ce passionné du ballon rond qui nous livre tout d'abord sa définition du football.