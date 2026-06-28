Yannis Voisard vivra sa première sur la Grande Boucle

Yannis Voisard disputera dès samedi son premier Tour de France. Le Jurassien fera équipe aux ...
Yannis Voisard vivra sa première sur la Grande Boucle

Yannis Voisard vivra sa première sur la Grande Boucle

Photo: KEYSTONE/MAXIME SCHMID

Yannis Voisard disputera dès samedi son premier Tour de France. Le Jurassien fera équipe aux côtés de Marc Hirschi avec l'équipe suisse Tudor.

Tudor a annoncé lundi sa sélection pour le deuxième départ de son histoire sur la Grande Boucle. Le Bernois Marc Hirschi y figure pour son cinquième 'TdF', tout comme le Jurassien Yannis Voisard, qui vivra une première à 27 ans. Stefan Küng, récemment de retour après un grave accident, ne participera pas à son neuvième Tour.

Mauro Schmid avait préalablement également été annoncé par son équipe Jayco AlUla, alors que Stefan Bissegger (Decathlon CMA CGM) et Silvan Dillier (Alpecin - Premier Tech) devraient suivre.

Pogacar avec del Toro et Yates

Tadej Pogacar sera quant à lui accompagné par le Mexicain Isaac del Toro, récent vainqueur du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, et le Britannique Adam Yates, son traditionnel lieutenant en montagne, pour tenter de remporter un cinquième Tour de France.

A noter que l'Autrichien Felix Grossschartner et l'Américain Brandon McNulty ont été préférés à deux fidèles de Pogacar sur le Tour, Jhonatan Narvaez et Pavel Sivakov qui étaient présents lors de sa dernière conquête.

Le Tour de France commencera par un contre-la-montre par équipes dans les rues de Barcelone samedi.

/ATS
 

Actualités suivantes

Jan Christen signe le doublé

Jan Christen signe le doublé

Cyclisme    Actualisé le 28.06.2026 - 18:19

Alexandre Emmel vice-champion d’Europe de BMX

Alexandre Emmel vice-champion d’Europe de BMX

Cyclisme    Actualisé le 28.06.2026 - 12:45

Étape caniculaire à St-Blaise pour la Raiffeisen Trans

Étape caniculaire à St-Blaise pour la Raiffeisen Trans

Cyclisme    Actualisé le 25.06.2026 - 05:45

Stefan Küng de retour aux Championnats de Suisse

Stefan Küng de retour aux Championnats de Suisse

Cyclisme    Actualisé le 21.06.2026 - 19:22

Articles les plus lus

Stefan Küng de retour aux Championnats de Suisse

Stefan Küng de retour aux Championnats de Suisse

Cyclisme    Actualisé le 21.06.2026 - 19:22

Pogacar fait coup double à Villars

Pogacar fait coup double à Villars

Cyclisme    Actualisé le 21.06.2026 - 19:26

Étape caniculaire à St-Blaise pour la Raiffeisen Trans

Étape caniculaire à St-Blaise pour la Raiffeisen Trans

Cyclisme    Actualisé le 25.06.2026 - 05:45

Alexandre Emmel vice-champion d’Europe de BMX

Alexandre Emmel vice-champion d’Europe de BMX

Cyclisme    Actualisé le 28.06.2026 - 12:45

Ronja Blöchlinger deuxième derrière l'intouchable Rissveds

Ronja Blöchlinger deuxième derrière l'intouchable Rissveds

Cyclisme    Actualisé le 21.06.2026 - 17:12

Stefan Küng de retour aux Championnats de Suisse

Stefan Küng de retour aux Championnats de Suisse

Cyclisme    Actualisé le 21.06.2026 - 19:22

Pogacar fait coup double à Villars

Pogacar fait coup double à Villars

Cyclisme    Actualisé le 21.06.2026 - 19:26

Étape caniculaire à St-Blaise pour la Raiffeisen Trans

Étape caniculaire à St-Blaise pour la Raiffeisen Trans

Cyclisme    Actualisé le 25.06.2026 - 05:45

Marlen Reusser remporte le Tour de Suisse Women pour la 3e fois

Marlen Reusser remporte le Tour de Suisse Women pour la 3e fois

Cyclisme    Actualisé le 21.06.2026 - 13:15

Marlen Reusser: « Je suis vraiment cramée »

Marlen Reusser: « Je suis vraiment cramée »

Cyclisme    Actualisé le 21.06.2026 - 14:46

Ronja Blöchlinger deuxième derrière l'intouchable Rissveds

Ronja Blöchlinger deuxième derrière l'intouchable Rissveds

Cyclisme    Actualisé le 21.06.2026 - 17:12

Pogacar fait coup double à Villars

Pogacar fait coup double à Villars

Cyclisme    Actualisé le 21.06.2026 - 19:26