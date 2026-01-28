Yannis Voisard prend les commandes

Yannis Voisard a fait coup double jeudi sur les routes du AlUla Tour. Le grimpeur jurassien ...
Yannis Voisard prend les commandes

Yannis Voisard prend les commandes

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Yannis Voisard a fait coup double jeudi sur les routes du AlUla Tour.

Le grimpeur jurassien a pris les commandes du général en remportant la troisième étape au sommet de Bir Jaydah Mountain devant le Portugais Alfonso Eulalio et le Colombien Sergio Higuita.

Le coureur de l'équipe Tudor détrône à la tête du classement général le sprinter italien Jonathan Milan, vainqueur des deux premières étapes. 'J'attendais celle-là depuis très longtemps, je suis super content', a commenté Voisard qui décroche, à 27 ans, sa deuxième victoire professionnelle après une étape du Tour de Hongrie en 2023.

'Je savais qu'il fallait, avec le vent de face, attendre le dernier moment et que j'avais un bon finish sur ce genre d'arrivée' en montée, a ajouté le coureur de Fontenais qui espère bien défendre 'jusqu'au bout' son maillot de leader alors qu'il reste encore deux étapes. Il possède 4'' d'avance sur son dauphin Alfonso Eulalio au général et 6 sur Sergio Higuita (3e).

La journée a été marquée par ailleurs par une vilaine chute dans une descente à dix kilomètres du but où plusieurs coureurs ont fini à haute vitesse dans les cailloux, se relevant, pour certains, avec le cuissard totalement déchiré.

/ATS
 

