Wout van Aert absent des Mondiaux

Wout van Aert ne participera pas aux Championnats du monde sur route cet automne au Rwanda ...
Wout van Aert absent des Mondiaux

Wout van Aert absent des Mondiaux

Photo: KEYSTONE/AP/Mosa'ab Elshamy

Wout van Aert ne participera pas aux Championnats du monde sur route cet automne au Rwanda. Son équipe Visma-Lease a Bike justifie le forfait du Belge par une saison intense.

Celle-ci a déjà commencé avec les courses de cyclo-cross en hiver et s'est poursuivie avec les classiques du printemps et deux Grands Tours.

Le vainqueur de la dernière étape du Tour de France souhaite terminer sa belle saison en participant à la course d'un jour 'Super 8 Classic' dans son pays natal le 20 septembre. Il est également prévu qu'il prenne le départ du Tour d'Allemagne et des deux courses canadiennes du World Tour à Québec et Montréal.

/ATS
 

Actualités suivantes

Un parcours accidenté cette année pour le Tour de Romandie féminin

Un parcours accidenté cette année pour le Tour de Romandie féminin

Cyclisme    Actualisé le 07.08.2025 - 13:57

Remco Evenepoel rejoindra Red Bull-Bora à la fin de la saison

Remco Evenepoel rejoindra Red Bull-Bora à la fin de la saison

Cyclisme    Actualisé le 05.08.2025 - 18:07

L'Espagnol Enric Mas forfait pour le reste de la saison

L'Espagnol Enric Mas forfait pour le reste de la saison

Cyclisme    Actualisé le 05.08.2025 - 13:31

Ferrand-Prévot triomphe, Chabbey gagne le maillot à pois

Ferrand-Prévot triomphe, Chabbey gagne le maillot à pois

Cyclisme    Actualisé le 03.08.2025 - 19:39

Articles les plus lus

Lisa Baumann à nouveau championne d'Europe

Lisa Baumann à nouveau championne d'Europe

Cyclisme    Actualisé le 03.08.2025 - 18:39

Ferrand-Prévot triomphe, Chabbey gagne le maillot à pois

Ferrand-Prévot triomphe, Chabbey gagne le maillot à pois

Cyclisme    Actualisé le 03.08.2025 - 19:39

L'Espagnol Enric Mas forfait pour le reste de la saison

L'Espagnol Enric Mas forfait pour le reste de la saison

Cyclisme    Actualisé le 05.08.2025 - 13:31

Remco Evenepoel rejoindra Red Bull-Bora à la fin de la saison

Remco Evenepoel rejoindra Red Bull-Bora à la fin de la saison

Cyclisme    Actualisé le 05.08.2025 - 18:07

Zoé Claessens au pied du podium mondial

Zoé Claessens au pied du podium mondial

Cyclisme    Actualisé le 03.08.2025 - 14:05

Lisa Baumann à nouveau championne d'Europe

Lisa Baumann à nouveau championne d'Europe

Cyclisme    Actualisé le 03.08.2025 - 18:39

Ferrand-Prévot triomphe, Chabbey gagne le maillot à pois

Ferrand-Prévot triomphe, Chabbey gagne le maillot à pois

Cyclisme    Actualisé le 03.08.2025 - 19:39

L'Espagnol Enric Mas forfait pour le reste de la saison

L'Espagnol Enric Mas forfait pour le reste de la saison

Cyclisme    Actualisé le 05.08.2025 - 13:31

Maëva Squiban gagne encore, Le Court reste en jaune

Maëva Squiban gagne encore, Le Court reste en jaune

Cyclisme    Actualisé le 01.08.2025 - 18:11

Superbe 2e place de Jan Christen à San Sebastian

Superbe 2e place de Jan Christen à San Sebastian

Cyclisme    Actualisé le 02.08.2025 - 16:57

Zoé Claessens au pied du podium mondial

Zoé Claessens au pied du podium mondial

Cyclisme    Actualisé le 03.08.2025 - 14:05

Lisa Baumann à nouveau championne d'Europe

Lisa Baumann à nouveau championne d'Europe

Cyclisme    Actualisé le 03.08.2025 - 18:39