World Tour: pas de classiques printanières pour Tim Wellens

Tim Wellens souffre d'une fracture de la clavicule suite à une chute dimanche lors de Kuurne-Bruxelles-Kuurne ...
World Tour: pas de classiques printanières pour Tim Wellens

World Tour: pas de classiques printanières pour Tim Wellens

Photo: KEYSTONE/AP POOL/MOSA'AB ELSHAMY

Tim Wellens souffre d'une fracture de la clavicule suite à une chute dimanche lors de Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Il sera absent plusieurs semaines et manquera les classiques flamandes et ardennaises.

'Mon printemps se termine déjà, avant même d'avoir vraiment commencé', a indiqué le champion de Belgique sur son compte Instagram au lendemain d'une opération qui s'est déroulée 'avec succès'. Wellens est l'un des lieutenants de Tadej Pogacar qu'il accompagne sur la plupart des courses, sur les classiques de printemps et au Tour de France notamment.

Vainqueur mi-janvier de la Clasica Jaen en Espagne, Wellens avait pris l'an passé la 3e place des Strade Bianche, la classique italienne programmée ce samedi.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le rendez-vous majeur d'Alexandre Balmer

Le rendez-vous majeur d'Alexandre Balmer

Cyclisme    Actualisé le 02.03.2026 - 16:36

Premiers coups de pédale pour les Classiques du Littoral

Premiers coups de pédale pour les Classiques du Littoral

Cyclisme    Actualisé le 01.03.2026 - 16:52

Küng souffre d'une fracture du fémur gauche

Küng souffre d'une fracture du fémur gauche

Cyclisme    Actualisé le 01.03.2026 - 07:37

Vingegaard ajoute Paris-Nice à son programme

Vingegaard ajoute Paris-Nice à son programme

Cyclisme    Actualisé le 23.02.2026 - 14:15

Articles les plus lus

Européens de Konya: de l'or pour Alex Vogel

Européens de Konya: de l'or pour Alex Vogel

Cyclisme    Actualisé le 03.02.2026 - 20:35

Vingegaard ajoute Paris-Nice à son programme

Vingegaard ajoute Paris-Nice à son programme

Cyclisme    Actualisé le 23.02.2026 - 14:15

Küng souffre d'une fracture du fémur gauche

Küng souffre d'une fracture du fémur gauche

Cyclisme    Actualisé le 01.03.2026 - 07:37

Premiers coups de pédale pour les Classiques du Littoral

Premiers coups de pédale pour les Classiques du Littoral

Cyclisme    Actualisé le 01.03.2026 - 16:52

L'édition 2026 du Tour de Suisse partira d'Italie

L'édition 2026 du Tour de Suisse partira d'Italie

Cyclisme    Actualisé le 03.02.2026 - 10:47

Européens de Konya: de l'or pour Alex Vogel

Européens de Konya: de l'or pour Alex Vogel

Cyclisme    Actualisé le 03.02.2026 - 20:35

Vingegaard ajoute Paris-Nice à son programme

Vingegaard ajoute Paris-Nice à son programme

Cyclisme    Actualisé le 23.02.2026 - 14:15

Küng souffre d'une fracture du fémur gauche

Küng souffre d'une fracture du fémur gauche

Cyclisme    Actualisé le 01.03.2026 - 07:37

Jan Christen fait coup double en Arabie saoudite

Jan Christen fait coup double en Arabie saoudite

Cyclisme    Actualisé le 31.01.2026 - 15:49

Mathieu van der Poel champion du monde pour la 8e fois

Mathieu van der Poel champion du monde pour la 8e fois

Cyclisme    Actualisé le 01.02.2026 - 16:43

L'édition 2026 du Tour de Suisse partira d'Italie

L'édition 2026 du Tour de Suisse partira d'Italie

Cyclisme    Actualisé le 03.02.2026 - 10:47

Européens de Konya: de l'or pour Alex Vogel

Européens de Konya: de l'or pour Alex Vogel

Cyclisme    Actualisé le 03.02.2026 - 20:35