World Tour: Pogacar continue chez UEA jusqu'en 2030

Le triple vainqueur du Tour de France Tadej Pogacar (26 ans) a prolongé jusqu'en 2030 son contrat avec l'équipe UAE. La précédente entente courait jusqu'en 2027, a annoncé la formation.

Le Slovène a bouclé une saison légendaire début octobre en remportant son quatrième Tour de Lombardie. Il avait auparavant réalisé le doublé Tour de France/Tour d'Italie, avant de triompher aux Mondiaux.

Également vainqueur de deux Monuments (Liège-Bastogne-Liège et Lombardie), la comète de Komenda totalise 25 victoires en 2024. Un tel bilan a seulement été atteint par le sprinter italien Alessandro Petacchi au XXIe siècle, en 2005.

Très fier

'Je suis très fier de prolonger mon contrat avec UAE. Cette équipe me donne les meilleures chances de me battre pour des victoires et c'est exactement ce que je veux faire', a déclaré Pogacar dans un communiqué de sa formation.

'Tadej a rejoint l'équipe alors qu'il était un jeune homme ambitieux de 20 ans, et nous l'avons vu grandir jusqu'à remporter le Giro d'Italia, le Tour de France et les Mondiaux', a souligné son manager Mauro Gianetti.

Le Tessinois a rendu hommage à 'l'un des cyclistes les plus travailleurs et dévoués du peloton. Tadej mérite tous ses succès et je suis ravi qu'il reste avec nous pour les années à venir', a ajouté Gianetti.

Arrivé au sein de l'équipe émiratie UAE en 2019, Pogacar y a déjà remporté 88 victoires. Il devrait être le grand favori du Tour de France 2025 après une saison 2024 dominée sans partage.

