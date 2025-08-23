Vuelta: Vingegaard gagne la 2e étape et prend le maillor rouge

Le Danois Jonas Vingegaard a gagné la 2e étape du Tour d'Espagne entre Alba et Limone Piemonte ...
Photo: KEYSTONE/AP/Marco Alpozzi

Le Danois Jonas Vingegaard a gagné la 2e étape du Tour d'Espagne entre Alba et Limone Piemonte (159,6 km), en Italie. Il s'est aussi emparé du maillot rouge de leader.

Au terme de la montée finale, classée en deuxième catégorie, Vingegaard, double vainqueur du Tour de France (2022, 2023) a devancé au sprint l'Italien Giulio Ciccone, le Français David Gaudu et le Colombien Egan Bernal. Sous la pluie, le Danois a été victime d'une chute sans gravité à un peu plus de 20 km de l'arrivée. Il a ainsi fêté son troisième succès sur les routes de la Vuelta et confirmé son statut de favori en l'absence du Slovène Tadej Pogacar.

'Pour être honnête, on n'avait pas envie de laisser passer une victoire d'étape. On a vu une opportunité, donc bien sûr on la prend. Je suis vraiment très heureux de gagner aujourd'hui. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas levé les bras. C'est toujours bon de porter le maillot rouge', a réagi le Danois sur Eurosport après sa victoire.

Il a rassuré sur les conséquences de sa chute. 'Heureusement, je crois que je n'ai pas trop de blessures. Je suis tombé fort. J'ai des petites écorchures, mais c'était tellement glissant avec la pluie que ça m'a permis de ne pas trop me blesser,', a-t-il expliqué.

/ATS
 

