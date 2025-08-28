Vuelta: Jay Vine s'impose, Vingegaard laisse le maillot rouge

Jay Vine a remporté jeudi la 6e étape du Tour d'Espagne en solitaire en Andorre. L'Australien ...
Vuelta: Jay Vine s'impose, Vingegaard laisse le maillot rouge

Vuelta: Jay Vine s'impose, Vingegaard laisse le maillot rouge

Photo: KEYSTONE/EPA/JAVIER LIZON

Jay Vine a remporté jeudi la 6e étape du Tour d'Espagne en solitaire en Andorre. L'Australien s'est imposé devant son compagnon d'échappée, le Norvégien Torstein Traeen, qui prend le maillot rouge.

Vine faisait partie d'un groupe de dix coureurs ayant attaqué avant même la première difficulté du jour et a roulé plus de 160 kilomètres en tête de course. Opportuniste, le coureur de l'équipe UAE a distancé ses concurrents dans l'avant-dernier col de cette première étape de montagne avant de s'imposer à Pal, au terme d'une ultime ascension de 9,6 km à 6,5% de moyenne.

Deuxième de l'étape, Traeen, coureur le mieux placé au classement général parmi les échappés, dérobe le maillot rouge de leader au Danois Jonas Vingegaard. Ce dernier a franchi la ligne avec 4'19 de retard au sein d'un groupe de 12 coureurs, dont le Portugais Joao Almeida (UAE) et l'Italien Giulio Ciccone (Lidl-Trek), ses principaux adversaires pour la victoire finale. L'Espagnol Juan Ayuso (UAE) est déjà distancé.

Au général, Traeen compte 31 secondes d'avance sur son dauphin français Bruno Armirail, également présent dans l'échappée du jour. Vingegaard est 5e, à 2'33 du nouveau leader, et juste devant Almeida (+2'41) et Ciccone (+2'42).

/ATS
 

Actualités suivantes

Chris Froome hospitalisé après une chute à l'entraînement

Chris Froome hospitalisé après une chute à l'entraînement

Cyclisme    Actualisé le 28.08.2025 - 16:21

Julien Vuillomenet et Pauline Roy s’imposent à la Vue-des-Alpes

Julien Vuillomenet et Pauline Roy s’imposent à la Vue-des-Alpes

Cyclisme    Actualisé le 28.08.2025 - 09:59

Tour d'Espagne: Jonas Vingegaard reprend les commandes

Tour d'Espagne: Jonas Vingegaard reprend les commandes

Cyclisme    Actualisé le 27.08.2025 - 18:47

Tour d'Espagne Turner gagne la 4e étape, Gaudu en rouge

Tour d'Espagne Turner gagne la 4e étape, Gaudu en rouge

Cyclisme    Actualisé le 26.08.2025 - 17:21

Articles les plus lus

Pauline Ferrand-Prévot sera au départ

Pauline Ferrand-Prévot sera au départ

Cyclisme    Actualisé le 26.08.2025 - 13:43

Tour d'Espagne Turner gagne la 4e étape, Gaudu en rouge

Tour d'Espagne Turner gagne la 4e étape, Gaudu en rouge

Cyclisme    Actualisé le 26.08.2025 - 17:21

Tour d'Espagne: Jonas Vingegaard reprend les commandes

Tour d'Espagne: Jonas Vingegaard reprend les commandes

Cyclisme    Actualisé le 27.08.2025 - 18:47

Julien Vuillomenet et Pauline Roy s’imposent à la Vue-des-Alpes

Julien Vuillomenet et Pauline Roy s’imposent à la Vue-des-Alpes

Cyclisme    Actualisé le 28.08.2025 - 09:59

Stefan Küng rejoint comme prévu Tudor

Stefan Küng rejoint comme prévu Tudor

Cyclisme    Actualisé le 26.08.2025 - 11:29

Pauline Ferrand-Prévot sera au départ

Pauline Ferrand-Prévot sera au départ

Cyclisme    Actualisé le 26.08.2025 - 13:43

Tour d'Espagne Turner gagne la 4e étape, Gaudu en rouge

Tour d'Espagne Turner gagne la 4e étape, Gaudu en rouge

Cyclisme    Actualisé le 26.08.2025 - 17:21

Tour d'Espagne: Jonas Vingegaard reprend les commandes

Tour d'Espagne: Jonas Vingegaard reprend les commandes

Cyclisme    Actualisé le 27.08.2025 - 18:47

L'équipe de Vingegaard victime d'un vol de vélos

L'équipe de Vingegaard victime d'un vol de vélos

Cyclisme    Actualisé le 25.08.2025 - 14:35

Gaudu remporte la 3e étape, Vingegaard reste en rouge

Gaudu remporte la 3e étape, Vingegaard reste en rouge

Cyclisme    Actualisé le 25.08.2025 - 18:17

Stefan Küng rejoint comme prévu Tudor

Stefan Küng rejoint comme prévu Tudor

Cyclisme    Actualisé le 26.08.2025 - 11:29

Pauline Ferrand-Prévot sera au départ

Pauline Ferrand-Prévot sera au départ

Cyclisme    Actualisé le 26.08.2025 - 13:43