Visma l'emporte à Barcelone, Vingegaard premier maillot jaune

L'équipe Visma a remporté la première épreuve du Tour de France, un contre-la-montre par équipe ...
Visma l'emporte à Barcelone, Vingegaard premier maillot jaune

Visma l'emporte à Barcelone, Vingegaard premier maillot jaune

Photo: KEYSTONE/EPA/Alejandro Garcia

L'équipe Visma a remporté la première épreuve du Tour de France, un contre-la-montre par équipe qui s'est déroulé samedi à Barcelone. Jonas Vingegaard enfile le premier maillot jaune.

Déjà un peu de suspense sur ce Tour de France puisque ce n'est pas Tadej Pogacar, 3e à 12'', qui endosse le maillot jaune, mais bien son grand rival Jonas Vingegaard. Même sans Wout van Aert, l'équipe Visma a pu placer dans un fauteuil son leader danois, double vainqueur du Tour en 2022 et 2023.

Vingegaard s'est montré le plus rapide sur le parcours de 19,6 km passant notamment devant la Sagrada Familia, avant d'arriver au sommet de la colline de Montjuic, qui a fait office de juge de paix. Le Danois a profité de la nouvelle formule. L'organisateur ASO a en effet trouvé une petite 'faille' dans le règlement. Les temps ne sont désormais plus pris lors du passage du 4e ou 5e coureur, mais individuellement. Cela permet d'avoir les stars qui terminent seules en se dépouillant pour aller chercher le meilleur chrono.

Et Vingegaard a finalement devancé Ganna, pourtant grand spécialiste de l'effort solitaire, d'un peu plus de 8'', et Tadej Pogacar de 12''. Le Français Paul Seixas est 10e à 39''.

Les coureurs vont rester en Espagne dimanche avec une étape de 168,5 km entre Tarragone et Barcelone.

/ATS
 

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