Vingegaard touché aussi aux poumons

Victime d'une chute jeudi au Tour du Pays Basque, Jonas Vingegaard souffre d'un pneumothorax et d'une contusion pulmonaire. Ceci en plus de fractures à la clavicule et aux côtes, a annoncé son équipe.

'Un examen plus approfondi à l'hôpital a révélé qu'il souffrait également d'une contusion pulmonaire et d'un pneumothorax. Son état est stable et il a passé une bonne nuit. Il reste à l'hôpital', a indiqué la formation Visma-Lease a bike sur le réseau social X (Twitter).

Jeudi après sa chute, le double vainqueur du Tour de France de 27 ans avait passé de longues minutes en position latérale de sécurité sur le bas-côté. Il portait une minerve ainsi qu'un système d'assistance respiratoire lorsqu'on l'a fait monter dans l'ambulance, sur une civière.

La contusion pulmonaire est une lésion des poumons, sans perforation, qui survient lors de traumatismes graves du thorax. Elle peut se traduire par un essoufflement, une difficulté à respirer, une douleur thoracique, une toux avec des expectorations de sang, selon la définition du Vidal, dictionnaire à usage médical.

Quant au pneumothorax, il se caractérise par une accumulation anormale d'air dans la plèvre, pouvant causer une insuffisance respiratoire.

Huit coureurs ont été accidentés dans cette chute. Outre Vingegaard, l'autre grande victime est le Belge Remco Evenepoel qui souffre lui d'une fracture à la clavicule et à l'omoplate droite.

Ces deux coureurs ont fait du Tour de France l'objectif principal de leur saison. La Grande Boucle débute dans trois mois.

Cette chute s'ajoute à une série de crashs dramatiques ce printemps sur les courses cyclistes. Mercredi dernier, Wout Van Aert a notamment été pris dans une chute collective dans A travers la Flandre.

Polytraumatisé, le champion belge a été victime de brûlures au dos et surtout de fractures à la clavicule, aux côtes et au sternum, sifflant la fin de son rêve de gagner le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix dimanche.

Mercredi, Roglic et Ayuso avaient déjà été pris dans une chute relativement violente sur le Tour du Pays Basque, mais ils avaient repris la course.

/ATS