Vingegaard s'impose en solitaire au Blockhaus

Favori pour la victoire finale, Jonas Vingegaard a marqué les esprits pour la première arrivée au sommet du Tour d'Italie 2026. Le Danois s'est imposé en solitaire au Blockhaus vendredi.

Le leader de Visma-lease a bike a attaqué à 5,5 km de l'arrivée. Il a devancé sur la ligne l'Autrichien Felix Gall (Decathlon CMA CGM) de 13 secondes au sommet de cette montée brutale des Abruzzes (13,6 km à 8,4%). Troisième, Jai Hindley a lâché 1'02.

Afonso Eulalio (Bahrain) a quant à lui conservé la tunique rose de leader du général. Le Portugais a terminé 15e de cette étape, à moins du 3' du vainqueur.

/ATS