Vingegaard opéré avec succès de la clavicule

Jonas Vingegaard, double vainqueur en titre du Tour de France, a été opéré 'avec succès' de la clavicule. Ceci quelques jours après sa lourde chute lors du Tour du Pays basque, a indiqué son équipe.

'Jonas a été opéré avec succès de la clavicule. Il va désormais passer les prochaines semaines en convalescence', a écrit Visma-Lease a Bike dans un message publié sur les réseaux sociaux.

L'équipe précise par ailleurs ne pas savoir 'combien de temps' le coureur danois de 27 ans serait absent, même si ce dernier 'se porte bien'. Jonas Vingegaard a été lourdement blessé la semaine dernière dans la chute collective survenue lors de la 4e étape du Tour du Pays basque, qui a touché d'autres coureurs comme le Belge Remco Evenepoel.

Victime de fractures à la clavicule et à plusieurs côtes, le leader danois souffrait également d'un pneumothorax et d'une contusion pulmonaire. Vingegaard et Evenepoel ont fait du Tour de France l'objectif principal de leur saison. La Grande boucle débute dans moins de trois mois (29 juin - 21 juillet).

/ATS