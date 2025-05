Vine gagne à Cossonay, Baudin reste en jaune

L'Australien Jay Vine a remporté légèrement détaché la 3e étape du Tour de Romandie disputée autour de Cossonay.

Le Français Alex Baudin reste quant à lui en tête du classement général après une étape de 183,1 km marquée par la très longue - et vaine - échappée du Thurgovien Stefan Küng.

Jay Vine s'est imposé au terme d'un final en faux plat montant, avec 2'' d'avance sur le Français Lenny Martinez qui a réglé le sprint du peloton. L'Australien a surpris les favoris en accélérant à 1 km de l'arrivée, dans les côtes de Cossonay, résistant ensuite parfaitement au retour des sprinters.

Cette étape a surtout été marquée par l'échappée de trois hommes, Küng, Bauke Mollema et Huub Artz, qui ont attaqué dès le 1er km. Le trio a compté jusqu'à six minutes d'avance. Mais la présence d'Artz, qui n'accusait que 1'16 de retard au général au départ, a causé la perte de cette échappée.

Küng est logiquement parti seul à quelque 53 km de l'arrivée, dans l'ascension du col du Mollendruz, alors que le peloton était revenu à 2'20. Le rouleur thurgovien a vu Artz recoller, avant de placer une nouvelle accélération. Mais le peloton veillait au grain, et il a rattrapé le fuyard à 11 km de l'arrivée.

Arrivée à Thyon 2000 samedi

Les choses très sérieuses pour les favoris à la victoire finale démarreront samedi entre Sion et Thyon 2000, sur 128,4 km. Après deux ascensions de 1re catégorie (Anzère et Nax), les coureurs auront droit à une longue (20,8 km ) et difficile (7,6% de moyenne) montée finale vers Thyon 2000.

/ATS