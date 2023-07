Une troisième victoire sur le Tour pour Jasper Philipsen

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceunink) a remporté la 3e du Tour de France, longue de 193,5 km entre Amorebieta-Extano et Bayonne. Le Belge s'est imposé pour la troisième fois dans la grande boucle.

Parfaitement lancé par Mathieu Van der Poel, Jasper Philipsen a devancé sur la ligne Phil Bahaus (Bahrain-Victorious) et Caleb Ewan (Lotto). Adam Yates (UAE) reste en jaune.

Pomise bien évidemment aux sprinters, cette étape aurait pu s'achever par un raid en solitaire. Laurent Pichon (Arkéa-Samsic) en a rêvé, mais le Breton a été rattrapé par le peloton à 37,6 km de l'arrivée après une échappée de 154 km. Longtemps accompagné de Neilson Powless (EF Education), premier attaquant du jour dès le km 0 et qui s'est surtout attaché à consolider son maillot à pois de meilleur grimpeur et s'est relevé à 80 km du but, Laurent Pichon a ensuite été seul en tête d'une étape qui amenait les coureurs sur les routes françaises, après trois jours dans le Pays Basque espagnol, depuis le départ samedi dernier de Bilbao.

/ATS