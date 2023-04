Une « belle et grande » étape de montagne à Crans-Montana

Crans-Montana sera le théâtre de l'arrivée de l'une des étapes les plus attendues du prochain Tour d'Italie. 'Une étape cinq étoiles', selon Steve Morabito, le directeur de l'Association Giro Valais.

Le vendredi 19 mai, la 13e étape conduira les coureurs sur 208 km entre Borgofranco d'Ivrea et Crans-Montana. 'C'est la deuxième la plus relevée de l'épreuve. Nous assisterons à une belle et grande étape de montagne', précise Steve Morabito. L'ancien coureur professionnel espère que le peloton pourra franchir le col du Grand St. Bernard. 'Nous sommes toujours dans l'expectative, avoue-t-il. Sera-t-il ouvert à la circulation dans un mois ? Mais que tout le monde se rassure, nous avons élaboré un plan B.'

Les organisateurs se disent prêts à accueillir la caravane du Giro qui comprend près de 2000 personnes. En ce qui concerne la course, Steve Morabito cite presque instinctivement les noms du champion du monde Remco Evenepoel et du Slovène Primoz Roglic à la question de désigner ses favoris.

