Un succès pour le Roc du Littoral

Les dames avaient quant à elle 24km à parcourir et c’est la Française Estelle Morel qui s’est adjugée la victoire en 1h09. Elle devance d’une minute la Chaux-de-Fonnière Pauline Roy et de six minutes la Saint-Blaisoise Dounia Challandes.

Au classement général de la West Bike Cup, après deux épreuves, c’est toujours Martin Fanger qui mène le bal devant Nicolas Lüthi. Nils Correvon complète le podium.

Et chez les dames, Pauline Roy est en tête devant Dounia Challandes et Elodie Python. La prochaine étape se tiendra le week-end prochain à Vallorbe. /mad