Un Tour de Romandie 2026 au fort accent fribourgeois

Le Tour de Romandie 2026, auquel participera Tadej Pogacar, aura un fort accent fribourgeois ...
Photo: KEYSTONE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Le Tour de Romandie 2026, auquel participera Tadej Pogacar, aura un fort accent fribourgeois. Le prologue se déroulera à Villars-sur-Glâne tandis que l'étape reine du samedi reliera Broc à Charmey.

Les organisateurs du Tour de Romandie ont dévoilé mercredi l'intégralité des villes-étapes de cette 79e édition. Deux étapes en boucles sont prévues à Martigny (1re étape) et Orbe (3e étape) et le canton de Fribourg accueillera aussi le départ de la 2e étape entre Rue et Vucherens.

Pour la première fois depuis 1988, il n'y aura pas de contre-la-montre en plus du prologue. Le classement général se jouera sans doute lors des deux étapes de montagne du week-end: Broc - Charmey le samedi et Lucens - Leysin le dimanche.

Au total, les coureurs parcourront 853,8 km pour 14'193 mètres de dénivelé positif. La course se déroulera du 28 avril au 3 mai.

/ATS
 

