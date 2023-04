Tour du Pays basque: Vingegaard sans rival

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a remporté son premier Tour du Pays basque. Le Danois s'est adjugé en solitaire la 6e et dernière étape à Eibar.

Il a signé un triomphe en guise de repérage avant le Tour de France, qui partira du Pays basque dans moins de trois mois. Comme lors des 3e et 4e étapes, où il s'était montré le plus fort sur les montées d'Hika et de la Asturiana pour franchir la ligne d'arrivée en tête, le Danois a répondu samedi à une première attaque de Ion Izagirre à 30 kilomètres de l'arrivée, puis s'est envolé seul, après avoir un temps été suivi par Enric Mas.

Le dernier vainqueur du Tour de France a terminé avec près de 50 secondes d'avance sur le groupe de poursuivants. Au général, Vingegaard finit devant les Basques Mikel Landa (2e à 1'12) et Ion Izagirre (3e à 1'29.

Mauro Schmid a fini 7e de l'étape. Le Zurichois a même été un moment seul en tête à une trentaine de km de l'arrivée, mais il n'a rien pu faire face à un Vingegaard déchaîné. Le Bernois Marc Hirschi s'était pour sa part glissé dans la première échappée notable de la journée.

/ATS