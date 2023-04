Tour du Pays basque: Jonas Vingegaard impressionne

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) est intenable au Tour du Pays basque. Le Danois a gagné la 4e étape à Santurtzi et fêté ainsi un deuxième succès consécutif.

Le vainqueur du dernier Tour de France a devancé au sprint l'Espagnol Mikel Landa. Vingegaard a ainsi conservé le maillot jaune de leader. Le Suisse Mauro Schmid a terminé troisième à deux secondes du vainqueur, finissant ainsi pour la deuxième fois sur le podium d'une étape de cette édition.

Le Danois est parti en contre dans la dernière bosse du jour, la montée de La Asturiana, à une vingtaine de kilomètres de la ligne. Seul le Basque a réussi à le suivre.

Les deux premiers du général ont tenu bon jusqu'à la fin, résistant au retour de la Lotto-Soudal. Grâce aux bonifications acquises au pied de la dernière difficulté du jour et à l'arrivée, Vingegaard compte désormais douze secondes d'avance sur Landa au classement général, et 31 secondes sur le Français David Gaudu, troisième.

Vendredi, la 5e étape conduira le peloton sur un circuit au départ et à l'arrivée à Amorebieta, entre mer et montagne. Une étape casse-pattes longue de 165,9 kilomètres, où les coureurs traverseront trois cols de 3e catégorie et un autre de 2e catégorie.

/ATS