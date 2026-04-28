Tour de Romandie: une 1re étape vallonnée au menu

Après un court prologue mardi à Villars-sur-Glâne (3,2 km), les protagonistes du Tour de Romandie ...
Tour de Romandie: une 1re étape vallonnée au menu

Tour de Romandie: une 1re étape vallonnée au menu

Photo: KEYSTONE/EPA/LAURENT GILLIERON

Après un court prologue mardi à Villars-sur-Glâne (3,2 km), les protagonistes du Tour de Romandie ont droit mercredi à une 1re étape vallonnée. Martigny accueille tant le départ que l'arrivée.

Tadej Pogacar et ses rivaux devront tout d'aborder effectuer à trois reprises une boucle comprenant la courte ascension du col de la Rasse, avant d'en découdre dans la plus longue et plus difficile montée vers Ovronnaz (8,9 km, à 9,7% de moyenne). Le sommet se situe néanmoins à plus de 30 km de l'arrivée.

Vainqueur du prologue à Villars-sur-Glâne, Dorian Godon tentera de défendre son maillot jaune lors de cette fin d'étape. Mais pas sûr que le Français parvienne à conserver son bien si Pogacar décide d'appuyer sur l'accélérateur dès les premières pentes de ce 79e Tour de Romandie.

/ATS
 

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