Tour de Romandie: l'étape pour Carapaz, le maillot pour Rodriguez

Richard Carapaz (EF Education First) a enlevé la 4e étape du Tour de Romandie, entre Saillon et Leysin (151,7 km). Le maillot jaune passe sur les épaules de Carlos Rodriguez (Ineos).

L’Equatorien a attaqué à un peu plus de 2 km de l'arrivée. Sur la ligne, il a devancé l'Allemand Florian Lipowitz et Rodriguez. Ce dernier endosse le maillot jaune de leader, à la veille de l'arrivée de la boucle romande, dimanche à Vernier (GE). L'Ibère se retrouve en tête du général avec 7’’ de marge sur le Russe Alexandr Vlasov et 9’’ sur Lipowitz

Auteur de l’échappée du jour, le Français Clément Berthet a été rejoint par le peloton à 5,3 km de l’arrivée. Quelques secondes plus tard, Egan Bernal choisissait de durcir la course, faisant exploser le groupe de tête. Deux kilomètres plus tard, Carapaz faussait définitivement compagnie à tout le monde.

Neuvième du général avant cette étape, Yannis Voisard a perdu le contact avec le peloton, à 7 km du but. Dans une mauvaise journée, le Jurassien a manqué une belle chance de terminer dans le top 10 de l’épreuve romande. Seulement 27e, il se retrouve désormais 22e au général, à 3’56’’.

/ATS