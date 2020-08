Tour de Lombardie: Fuglsang en solitaire, Evenepoel miraculé

Jakob Fuglsang (Astana) a remporté en solitaire le 114e Tour de Lombardie au terme des 231 km entre Bergame et Côme. Le Danois a précédé de 31'' le Néo-Zélandais George Bennett.

Fuglsang (35 ans), qui présente la particularité d'être né à Genève, a ainsi ajouté une deuxième grosse classique à son palmarès après Liège - Bastogne - Liège l'an passé. Il a lâché Bennett à 6 km du but dans l'ultime difficulté, la côte de San Fermo della Battaglia.

Un autre coureur Astana, le Russe Aleksandr Vlasov, a complété le podium à 51''. Les trois hommes ont abordé la dernière difficulté ensemble. Le Russe a été le premier à lâcher prise. Puis, Bennett a attaqué, mais il n'a rien pu faire sur le contre de Fuglsang, qui est parti tout seul vers une très belle victoire.

La course a été marquée par la chute impressionnante du favori Remco Evenepoel dans la descente du Mur de Sormano, à un peu moins de 50 km de l'arrivée. Le jeune Belge, qui faisait partie du groupe de tête en compagnie de six autres coureurs, a trop élargi sa trajectoire dans un virage. Il a heurté le parapet d'un pont et basculé en avant dans le vide.

Secouru, il a été transporté en ambulance à l'hôpital. Alors que les plus grandes craintes semblaient légitimes, le prodige, qui n'a jamais perdu conscience, s'en tire miraculeusement bien. Il ne souffre que de contusions à une jambe, selon son équipe!

/ATS