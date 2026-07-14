Tour de France: Soren Waerenskjold s'impose au sprint

Le Norvégien Soren Waerenskjold a levé les bras au terme du sprint de la 11e étape du Tour ...
Tour de France: Soren Waerenskjold s'impose au sprint

Tour de France: Soren Waerenskjold s'impose au sprint

Photo: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT

Le Norvégien Soren Waerenskjold a levé les bras au terme du sprint de la 11e étape du Tour de France mercredi à Nevers. Le maillot jaune Tadej Pogacar a passé une journée tranquille.

Le Norvégien Soren Waerenskjold a levé les bras au terme du sprint de la 11e étape du Tour de France mercredi à Nevers. Le maillot jaune Tadej Pogacar a passé une journée tranquille et a maintenu son avance sur ses concurrents.

Au terme de course la plus rapide de l'histoire de la Grande Boucle (50,9 km/h de moyenne!), Waerenskold a surpris les autres sprinteurs en démarrant son effort à 500 m de la ligne. Il remporte ainsi sa première étape sur le Tour de France.

Sur cette étape relativement plane, rythmé par deux cols de 4e catégorie sur les 161 km du parcours, quatre échappés ont tenté leur chance à 150 km de l'arrivée. Mais le double champion du monde de course en ligne Julian Alaphilippe (Tudor) et ses compagnons n'ont jamais pu prendre le large, eux qui n'ont jamais compté plus de 1'30 d'avance sur le peloton.

Pas de changement au classement général, avec le Slovène Pogacar toujours solidement en tête avec 3'36 d'avance sur son dauphin Jonas Vingegaard et 4'06 sur le troisième Remco Evenepoel. Meilleur Suisse, le Jurassien Yannis Voisard a conservé sa 16e place à 15'36 du leader.

/ATS
 

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