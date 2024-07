Tour de France: Jonas Vingegaard ne va pas se rendre sans se battre

Jonas Vingegaard ne va pas se rendre sans se battre dans le Tour de France. Le Danois donnera 'tout' pour renverser la vapeur face à Tadej Pogacar qui le devance de plus de trois minutes au général.

'Je pense que la victoire est toujours possible. Je ne vais pas me rendre sans me battre, j'ai gagné le Tour de France à deux reprises et je ne vais pas me contenter de la deuxième place. Je vais tout donner', a déclaré le Danois face à la presse lundi lors de la journée de repos à Gruissan.

'Je n'ai pas perdu la foi, pas du tout. Je ne craque jamais mentalement', a insisté le double vainqueur sortant qui accuse un retard de 3'09 sur le Slovène. Pogacar 'a l'air très fort, mais on a vu ces deux dernières années qu'il pouvait aussi connaître une mauvaise journée. Ça peut se reproduire en troisième semaine.'

Fierté

'Ce n'est pas non plus comme s'il était très au-dessus de moi. Si je peux m'améliorer un peu, on sera à égalité. Hier (dimanche), j'ai réussi la meilleure performance de ma vie, donc je ne peux pas être déçu', a-t-il ajouté.

'Au contraire, je suis vraiment fier de ce que je fais sur ce Tour, surtout après les trois mois que j'ai connu, avec des blessures si graves et douze jours d'hospitalisation. Tadej est juste plus fort, pour l'instant.'

