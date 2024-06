Tour de France: 1re étape aujourd'hui en Italie

Le 111e Tour de France débute aujourd'hui en Italie. La 1re étape, au profil accidenté, mènera les coureurs de Florence à Rimini sur 206 km. La course restera durant trois jours sur le sol italien.

Le favori logique de l'épreuve est le Slovène Tadej Pogacar, épaulé par une équipe très forte et qui a remporté le Tour d'Italie en mai avec une facilité déconcertante. Double vainqueur de la Grande Boucle en 2020 et 2021, il avait subi la loi du Danois Jonas Vingegaard en 2022 et 2023.

Le tenant du titre sera bien au départ à Florence, mais son état de forme est soumis à des interrogations. Vingegaard a en effet été victime d'une terrible chute en avril lors du Tour du Pays basque et n'est plus apparu en compétition depuis. Et l'un de ses principaux lieutenants, l'Américain Sepp Kuss, a dû déclarer forfait.

/ATS