Tour d'Italie: L'édition 2026 passera par le Tessin

L'édition 2026 du Tour d'Italie (8-31 mai) fera une incursion en Suisse. Les organisateurs ...
Tour d'Italie: L'édition 2026 passera par le Tessin

Tour d'Italie: L'édition 2026 passera par le Tessin

Photo: KEYSTONE/AP LaPresse/MARCO ALPOZZI

L'édition 2026 du Tour d'Italie (8-31 mai) fera une incursion en Suisse. Les organisateurs ont annoncé ce lundi que la 16e étape aurait lieu entièrement sur sol tessinois, entre Bellinzone et Cari.

Après un départ sur sol bulgare, le peloton masculin entamera une remontée du sud au nord de l'Italie, et entreprendra au lendemain du 3e et dernier jour de repos une étape 100% tessinoise le 26 mai, avec un départ de Bellinzone et une arrivée à 1644 m d'altitude à Cari. La station de ski du nord du Tessin a déjà accueilli des arrivées d'étape du Tour de Suisse en 2016 et 2024.

A l'arrivée de la 5e étape de l'édition 2024 du Tour de Suisse à Cari, le vainqueur d'étape Adam Yates y avait conforté son maillot jaune, dont il s'était emparé la veille. Le Britannique s'était adjugé le classement général trois jours plus tard.

Cette 109e édition se déroulera sur 21 étapes pour un total de 3'459 kilomètres et un dénivelé cumulé de 49'150 m avec douze étapes comprenant l'ascension d'au moins un col, cinq étapes de haute montagne, sept arrivées en altitude et un 'toit', le Passo Giau, culminant à 2'233 m. Avant l'arrivée à Rome, le passage dans les Dolomites devrait être décisif.

Un Giro dames sur neuf étapes

Le prochain Giro dames se déroulera du 30 mai au 7 juin 2026 sur neuf étapes, contre huit jusque-là. Battue en juillet 2025 pour 22 secondes par la désormais double tenante du titre italienne Elisa Longo Borghini, la Bernoise Marlen Reusser aura l'occasion de prendre sa revanche.

Organisé depuis 2024, le Tour d'Italie féminin s'élancera de Cesenatico, la ville du littoral adriatique où a grandi et vécu la figure tragique du cyclisme italien Marco Pantani. Son arrivée sera jugée dans le Piémont à Saluces après 1'153,7 kilomètres de course et un dénivelé total de 12'500 mètres.

/ATS
 

Actualités suivantes

Girmay s'engage pour trois ans avec NSN Cycling Team

Girmay s'engage pour trois ans avec NSN Cycling Team

Cyclisme    Actualisé le 01.12.2025 - 14:41

Ineos: Geraint Thomas nommé directeur de course

Ineos: Geraint Thomas nommé directeur de course

Cyclisme    Actualisé le 27.11.2025 - 12:17

Almeida, le principal lieutenant de Pogacar, prolonge avec UAE

Almeida, le principal lieutenant de Pogacar, prolonge avec UAE

Cyclisme    Actualisé le 18.11.2025 - 10:45

Un parcours jurassien exigeant pour les Championnats de Suisse

Un parcours jurassien exigeant pour les Championnats de Suisse

Cyclisme    Actualisé le 28.10.2025 - 16:19

Articles les plus lus

Tour de France 2026: le parcours dévoilé

Tour de France 2026: le parcours dévoilé

Cyclisme    Actualisé le 23.10.2025 - 13:51

Un parcours jurassien exigeant pour les Championnats de Suisse

Un parcours jurassien exigeant pour les Championnats de Suisse

Cyclisme    Actualisé le 28.10.2025 - 16:19

Almeida, le principal lieutenant de Pogacar, prolonge avec UAE

Almeida, le principal lieutenant de Pogacar, prolonge avec UAE

Cyclisme    Actualisé le 18.11.2025 - 10:45

Ineos: Geraint Thomas nommé directeur de course

Ineos: Geraint Thomas nommé directeur de course

Cyclisme    Actualisé le 27.11.2025 - 12:17

Matteo Oppizzi tourne le dos au cyclocross

Matteo Oppizzi tourne le dos au cyclocross

Cyclisme    Actualisé le 15.10.2025 - 15:15

Tour de France 2026: le parcours dévoilé

Tour de France 2026: le parcours dévoilé

Cyclisme    Actualisé le 23.10.2025 - 13:51

Un parcours jurassien exigeant pour les Championnats de Suisse

Un parcours jurassien exigeant pour les Championnats de Suisse

Cyclisme    Actualisé le 28.10.2025 - 16:19

Almeida, le principal lieutenant de Pogacar, prolonge avec UAE

Almeida, le principal lieutenant de Pogacar, prolonge avec UAE

Cyclisme    Actualisé le 18.11.2025 - 10:45

Un top-10 d'Elina Benoit pour finir la saison de VTT cross-country

Un top-10 d'Elina Benoit pour finir la saison de VTT cross-country

Cyclisme    Actualisé le 12.10.2025 - 17:07

Mont-Sainte-Anne: Sina Frei termine au pied du podium

Mont-Sainte-Anne: Sina Frei termine au pied du podium

Cyclisme    Actualisé le 12.10.2025 - 23:23

Matteo Oppizzi tourne le dos au cyclocross

Matteo Oppizzi tourne le dos au cyclocross

Cyclisme    Actualisé le 15.10.2025 - 15:15

Tour de France 2026: le parcours dévoilé

Tour de France 2026: le parcours dévoilé

Cyclisme    Actualisé le 23.10.2025 - 13:51