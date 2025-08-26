Tour d'Espagne Turner gagne la 4e étape, Gaudu en rouge

L'Anglais Ben Turner a remporté au sprint la 4e étape du Tour d'Espagne entre Susa et Voiron ...
Tour d'Espagne Turner gagne la 4e étape, Gaudu en rouge

Tour d'Espagne Turner gagne la 4e étape, Gaudu en rouge

Photo: KEYSTONE/EPA/Maciej Kulczynski

L'Anglais Ben Turner a remporté au sprint la 4e étape du Tour d'Espagne entre Susa et Voiron (206 km), en France. Le maillot rouge passe sur les épaules du Français David Gaudu.

Le leader de l'équipe Groupama-FDJ, arrivé en 25e position à Voiron, en Isère, possède le même chrono que Jonas Vingegaard, qui a franchi la ligne en 42e place. Gaudu prend l'avantage sur le Danois grâce à l'addition de tous les classements obtenus depuis le départ de la course. L'Italien Giulio Ciccone est troisième à huit secondes du nouveau leader.

Appelé de dernière minute sur la Vuelta, Ben Turner (26 ans) a fêté son premier succès sur un Grand Tour. Il a devancé au sprint les Belges Jasper Philipsen et Edward Planckaert. Fabio Christen s'est mêlé à l'emballage final et l'Argovien a pris une belle septième place.

Mercredi, les coureurs vont enfin rouler sur les routes espagnoles. Ils disputeront un contre-la-montre par équipes de 24 km à Figueres, la ville natale du peintre Salvador Dali.

/ATS
 

Actualités suivantes

Pauline Ferrand-Prévot sera au départ

Pauline Ferrand-Prévot sera au départ

Cyclisme    Actualisé le 26.08.2025 - 13:43

Stefan Küng rejoint comme prévu Tudor

Stefan Küng rejoint comme prévu Tudor

Cyclisme    Actualisé le 26.08.2025 - 11:29

Gaudu remporte la 3e étape, Vingegaard reste en rouge

Gaudu remporte la 3e étape, Vingegaard reste en rouge

Cyclisme    Actualisé le 25.08.2025 - 18:17

L'équipe de Vingegaard victime d'un vol de vélos

L'équipe de Vingegaard victime d'un vol de vélos

Cyclisme    Actualisé le 25.08.2025 - 14:35

Articles les plus lus

Vuelta: Vingegaard gagne la 2e étape et prend le maillor rouge

Vuelta: Vingegaard gagne la 2e étape et prend le maillor rouge

Cyclisme    Actualisé le 24.08.2025 - 18:53

L'équipe de Vingegaard victime d'un vol de vélos

L'équipe de Vingegaard victime d'un vol de vélos

Cyclisme    Actualisé le 25.08.2025 - 14:35

Gaudu remporte la 3e étape, Vingegaard reste en rouge

Gaudu remporte la 3e étape, Vingegaard reste en rouge

Cyclisme    Actualisé le 25.08.2025 - 18:17

Stefan Küng rejoint comme prévu Tudor

Stefan Küng rejoint comme prévu Tudor

Cyclisme    Actualisé le 26.08.2025 - 11:29

Jasper Philipsen premier maillot rouge sur la Vuelta

Jasper Philipsen premier maillot rouge sur la Vuelta

Cyclisme    Actualisé le 23.08.2025 - 17:59

Vuelta: Vingegaard gagne la 2e étape et prend le maillor rouge

Vuelta: Vingegaard gagne la 2e étape et prend le maillor rouge

Cyclisme    Actualisé le 24.08.2025 - 18:53

L'équipe de Vingegaard victime d'un vol de vélos

L'équipe de Vingegaard victime d'un vol de vélos

Cyclisme    Actualisé le 25.08.2025 - 14:35

Gaudu remporte la 3e étape, Vingegaard reste en rouge

Gaudu remporte la 3e étape, Vingegaard reste en rouge

Cyclisme    Actualisé le 25.08.2025 - 18:17

Vingegaard favori de la Vuelta en l'absence de Pogacar

Vingegaard favori de la Vuelta en l'absence de Pogacar

Cyclisme    Actualisé le 23.08.2025 - 04:03

Jasper Philipsen premier maillot rouge sur la Vuelta

Jasper Philipsen premier maillot rouge sur la Vuelta

Cyclisme    Actualisé le 23.08.2025 - 17:59

Deux Neuchâtelois sur la boîte au Tour des Stations

Deux Neuchâtelois sur la boîte au Tour des Stations

Cyclisme    Actualisé le 23.08.2025 - 19:48

Vuelta: Vingegaard gagne la 2e étape et prend le maillor rouge

Vuelta: Vingegaard gagne la 2e étape et prend le maillor rouge

Cyclisme    Actualisé le 24.08.2025 - 18:53