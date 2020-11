Tour d'Espagne: Roglic toujours en rouge

Le Belge Jasper Philipsen (UAE Emirates) a remporté au sprint la 15e étape de la Vuelta entre Mos et Puebla de Sanabria (230,8 km). Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) reste leader du général.

Parti seul à 32 km du but alors qu'il faisait partie d'une échappée de 12 coureurs, l'Italien Mattia Cattaneo a été repris par le peloton à 3 km de l'arrivée de ce qui était la plus longue étape de ce Tour d'Espagne. Le Suisse Gino Mäder a tenté en vain une contre-attaque à 18 km de la ligne en sortant du peloton, mais il a dû s'avouer vaincu quelques bornes plus loin, victime du travail des équipes de sprinters, ainsi que du vent et de la pluie qui handicapaient un homme seul.

Philipsen (22 ans) a signé le premier succès de sa carrière sur l'un des trois grands Tours et le cinquième bouquet de sa carrière professionnelle. Cette année, il avait gagné la 1re étape du Tour du Benelux. Sur le sprint en légère montée à Puebla de Sanabria, le Belge, qui courra dans l'équipe Alpecin en 2021, a devancé les Allemands Pascal Ackermann et Jannik Steimle.

Alors qu'il ne reste que trois étapes avant l'arrivée à Madrid, Roglic reste en rouge. Le Slovène est le mieux placé pour remporter l'épreuve pour la deuxième année consécutive. Il conserve 39 secondes d'avance sur l'Equatorien Richard Carapaz et 47 sur le Britannique Hugh Carthy.

Vendredi, la 16e étape, longue de 162 kilomètres entre Salamanque et Ciudad Rodrigo, affiche un profil accidenté avec un col de première catégorie à 35 kilomètres de l'arrivée.

/ATS