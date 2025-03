Tirreno - Adriatico: coup double pour Juan Ayuso

L'Espagnol Juan Ayuso (UAE) a fait coup double en remportant la 6e et avant-dernière étape de Tirreno - Adriatico. Il s'est aussi emparé du maillot de leader à Frontignano.

Ayuso (22 ans) s'est offert l'étape reine de la 'Course des deux mers', en accélérant dans la longue rampe d'arrivée pour s'imposer à plus de 1300 m d'altitude. Après 4h14'02 d'efforts, il a devancé de 13 secondes le Britannique Tom Pidcock et l'Australien Jai Hindley.

L'Italien Filippo Ganna, leader du classement général depuis sa victoire lors de la 1re étape, a terminé à 50 secondes d'Ayuso et lui a abandonné son maillot bleu de leader.

/ATS