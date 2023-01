Thibaut Pinot rangera son vélo au terme de la saison 2023

Thibaut Pinot (32 ans) prendra sa retraite au terme de la saison 2023. Le grimpeur français de l'équipe Groupama-FDJ l'a dit au quotidien sportif L'Equipe.

Pinot est professionnel depuis 2010. Le coureur de Franche-Comté rangera son vélo à l'issue du Tour de Lombardie à fin octobre. Il avait d'ailleurs signé l'une de ses plus belles victoires en 2018 en s'imposant dans la classique des feuilles mortes au nord de l'Italie.

Le Français a aussi remporté trois étapes sur le Tour de France, une sur le Tour d'Italie et deux sur le Tour d'Espagne. Il a aussi gagné deux étapes du Tour de Suisse, en 2015 et 2022, et deux aussi sur le Tour de Romandie, en 2015 et 2016.

'Maintenant, je suis prêt pour la vraie vie', a déclaré le coureur sur le site de L'Equipe. Il s'est dit heureux d'annoncer sa retraite tôt. Pinot disputera cette année le Giro, et peut-être aussi le Tour de France.

/ATS